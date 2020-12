Venezia crolla nel terzo periodo con il Partizan e saluta l’EuroCup con una sconfitta

REYER VENEZIA 59 – PARTIZAN BELGRADO 79

(18-11, 15-16, 12-28, 14-24)

Si conclude con un ko la campagna europea della Reyer Venezia, fortemente condizionata dagli infortuni e dalle diverse posività al Covid-19 che l’Umana ha dovuto sopportare nelle scorse settimane.

Neanche l’ultima gara di regular season, il recupero del match con il Partizan Belgrado, sorride ai lagunari che così salutano l’EuroCup con due sole vittorie e otto sconfitte, in fondo alla classifica del Gruppo A in compagnia del Bahcesehir.

Eppure i veneti si fanno preferire nella prima metà di gara, specialmente grazie a una difesa che concede solamente 11 punti nel primo periodo e 16 nel secondo ai serbi. I 33 complessivi dei primi venti minuti bastano alla truppa di De Raffaele per tornare negli spogliatoi con sei lunghezze di margine, dilapidate in un terzo quarto dominato dagli ospiti con l’eloquente parziale di 12-28. Il -10 con cui si va all’ultimo riposo è una montagna troppo alta da scalare per Venezia, così il Partizan allunga ancora e chiude in scioltezza.

TABELLINI

Venezia: Casarin 4, Stone, Tonut 4, Daye 3, De Nicolao 5, Chappell 8, D’Ercole 3, Cerella 3, Possamai 4, Biancotto, Fotu 4, Watt 21. Coach: De Raffaele.

Partizan: Mika 2, Miller-McIntyre 9, Zagorac 2, Paige 11, Dangubic 7, Jaramaz 12, Velickovic n.e., Thomas 17, Trifunovic 11, Mosley. Coach: Filipovski.

STATISTICHE COMPLETE

