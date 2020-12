Venezia, De Raffaele durissimo dopo il ko di Istanbul: “Impresentabili”

Il commento del coach della Reyer Venezia, Walter De Raffaele, dopo la pesante sconfitta riportata dalla sua squadra a Istanbul nel match di EuroCup contro il Bahcesehir.

Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile per noi, per tutto ciò che già è noto e per la situazione che stiamo attraversando. Dobbiamo andare in campo con l’elmetto, ma credo che al di là della sconfitta pesante e giusta, in alcuni momenti siamo stati impresentabili dal punto di vista dell’atteggiamento e della voglia di combattere. Valori che invece abbiamo sempre messo in campo nelle partite precedenti. Ci sono dei fatti incontrovertibili, ma non devono diventare scuse o alibi che ci portino a fare un passo indietro. Il desiderio di lottare, difendere e avere un atteggiamento propositivo nella squadra deve essere un elemento imprescindibile per provare a fare un prosieguo di campionato degno di ciò che siamo.