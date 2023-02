Venezia, fine di un’Era: Walter De Raffaele esonerato

È stata fatale la sconfitta di questo pomeriggio, di un solo punto, in casa contro la Happy Casa Brindisi: coach Walter De Raffaele non è più l’allenatore della Reyer Venezia. Il tecnico è stato sollevato dall’incarico dopo una deludente prima parte di stagione, che vede i lagunari decimi in classifica con 8 vittorie in 18 incontri.

Si tratta di una vera e propria Era finita per Venezia, visto che De Raffaele sedeva sulla panchina orogranata da 13 anni, prima da assistente e poi dal 2016 come head coach. Il tecnico livornese è indubbiamente il più vincente della storia della Reyer, che con lui ha conquistato due Scudetti, nel 2017 e nel 2019, una Coppa Italia nel 2020 e la FIBA Europe Cup nel 2018.

Al momento la squadra è stata affidata al vice di De Raffaele, Gianluca Tucci. Il comunicato del club: