Venezia pensa al colpaccio Kenneth Faried in vista dei playoff?

La Reyer Venezia non è riuscita ad arrivare fino in fondo in EuroCup ma vuole dire assolutamente la sua ai playoff perché coach Neven Spahija ha a disposizione un roster di tutto rispetto e potrebbe migliorare ancora di più aggiungendo nella batteria lunghi Kenneth Faried.

La voce clamorosa arriva da Giuseppe Malaguti di Sportando, giornalista molto vicino alle cose dell’Umana Reyer Venezia e perciò estremamente attendibile sui veneti.

“Manimal” ha avuto una più che discreta carriera in NBA con i Denver Nuggets ma negli ultimi anni ha perso un po’ di colpi. Dopo la pandemia aveva firmato in Russia con il CSKA Mosca, mentre negli ultimi anni si è dilettato con le sue schiacciate in G-League tra Austin e i Grand Rapids Gold.

Attualmente si trova in Messico ai Capitanes de Ciudad de México, la stessa franchigia in cui militava anche Shabazz Napier prima che decidessero di accettare la sfida Olimpia Milano in Europa.

Al momento parrebbe essere solo una voce però certamente andrebbe ad aumentare il tonnellaggio sotto canestro, andando a dare una mano in primis a Derek Willis nel ruolo di ala forte, aiutando anche Mitchell Watt e Amedeo Tessitori come centri. Quello che perderebbe sicuramente il posto nelle rotazioni sarebbe Matteo Chillo.

Vi aggiorneremo qualora Kenneth Faried dovesse davvero firmare con Venezia!

