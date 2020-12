Venezia-Trieste, coach Dalmasson nel post partita: “Stiamo pagando le troppe partite ravvicinate, ma stiamo dando sempre il meglio di noi stessi”

Partita difficile in casa dell’Umana Reyer Venezia, con i biancorossi che non riescono a ricucire lo strappo creato dagli orogranata nel terzo quarto.

Coach Dalmasson commenta così, dalla sala stampa del Taliercio, la prova dell’Allianz Pallacanestro Trieste: “Sicuramente è stata una vittoria meritata di Venezia, senza ombra di dubbio. Da parte nostra c’è stata grossa difficoltà nel stare nella partita soprattutto dal punto di vista fisico e mentale, abbiamo pagato molto lo sforzo fatto domenica, non abbiamo recuperato e si è visto.

Nessuno dei miei giocatori stasera è riuscito a esprimersi ai suoi livelli, è stata una cosa che ha toccato tutta la squadra. Purtroppo, in questo momento le difficoltà a giocare ogni tre giorni per una squadra con i problemi che abbiamo avuto noi, e non voglio ripetermi, portano anche a trovare serate come questa dove non riesci mai a trovare il ritmo della partita. Poi quando di fronte hai una squadra come Venezia queste difficoltà diventano ancora più evidenti.

Già domenica saremo in campo a Pesaro ed è veramente una situazione complicata da gestire, dobbiamo contemporaneamente recuperare le energie ma allo stesso tempo anche allenarci, quindi come dicevo in tempi non sospetti è davvero molto complessa come situazione.

Questa non è una squadra che in questo momento può reggere tre partite alla settimana. Questa è una situazione che purtroppo dobbiamo affrontare cercando di volta in volta di dare qualcosa in più, però ripeto questi sono i problemi che sapevamo da subito di avere, con il calendario che avevamo di fronte, problemi ai quali dobbiamo andare incontro. Adesso non ci resta che affrontarli cercando di dare il nostro meglio ad ogni partita”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste 2004

