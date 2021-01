Venezia vince senza stress, a Reggio Emilia non basta Baldi Rossi

REYER VENEZIA 95 – PALLACANESTRO REGGIANA 75

(26-19; 28-20; 17-15; 24-21)

Match fin da subito controllato da Venezia che, dopo lo scatto iniziale, vede la rimonta di un’orgogliosa Reggio Emilia nella prima parte di gara. Le percentuali dall’arco e i rimbalzi in attacco però garantiscono una solida prestazione alla formazione di coach De Raffaele che la chiude molto prima dei 40′. Molto buono il contributo di Watt ma di tutta la Reyer. A Reggio non basta la tenacia di Baldi Rossi.

CRONACA – Avvio molto positivo per Venezia che, trascinata da Watt e Tonut, riesce a portarsi subito in vantaggio. Denicolao piazza i canestri del clamoroso +13 ma Baldi Rossi cancella il distacco dall’arco. Taylor comincia a salire di giri, di fronte a un Daye che risponde con 5 punti facili. Ancora Taylor chiude il primo quarto 26-19. Baldi Rossi si carica Reggio sulle spalle, riportandola a un solo possesso di ritardo per due volte. Le percentuali dai 6,75 della Reyer continuano a far male agli ospiti (a segno Denicolao, Casarin e Bramos), insieme ai canestri di Watt che scrivono il nuovo vantaggio +15. Elegar e Kyzlink fermano il mini-parziale ma Denicolao, Bramos e Tonut continuano a essere mortiferi da tre. Il 10/16 dall’arco regala a Venezia il 54-39 di metà gara.

Nella ripresa Daye ricomincia a macinare canestri per la Reyer. Elegar e Taylor provano a limitare i danni ma Reggio scivola fino al -20. Baldi Rossi accorcia sul finale di terzo quarto che termina 71-54. Nell’ultima frazione si metta in mostra Campogrande che, con Watt e Daye, mette i sigilli sulla gara. A poco valgono i guizzi offensivi di Bostic e Taylor, mentre coach De Raffaele da spazio a tutti i suoi convocati. Il match termina 95-75.

TABELLINI:

REYER VENEZIA: Casarin 6, Stone, Bramos 6, Tonut 14, Daye 18, Denicolao 12, Campogrande 7, Vidmar 6, Chappell 2, D’Ercole, Cerella 2, Watt 22

Coach De Raffaele

PALLACANESTRO REGGIANA: Bostic 10, Candi 9, Baldi Rossi 17, Porfilio n.e., Taylor 17, Giannini n.e., Elegar 10, Bonacini n.e., Diouf 6, Kyzlink 6

Coach Martino

