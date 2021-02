Venezia vola in semifinale grazie alla coppia Bramos-Tonut, ko le VNere

VIRTUS BOLOGNA 82 – REYER VENEZIA 89

(16-23; 22-18; 23-24; 21-24)

Match molto equilibrato quello valido per il secondo quarto di finale dalla Frecciarossa Final Eight 2021, deciso solo nel finale dalla tenacia della Reyer Venezia. Dopo un avvio a favore della squadra di De Raffaele, la Virtus si rimette in careggiata, portando l’inerzia anche dalla propria parte. Nonostante i break di Bologna però, Venezia mantiene sempre la solidità mentale di restare avanti e vincere, grazie anche alle coppia Bramos-Tonut (23 e 22 punti). Ora l’Umana incontrerà l’Olimpia Milano nella semifinale di sabato.

In avvio di gara la Reyer si fa trovare più pronta, affidandosi immediatamente a Denicolao e Bramos per il mini break di 0-5. Gamble e Weems provano a dare una scossa alla Virtus che, però, continua a commettere parecchi errori. Watt inizia a far sentire il suo contributo nel pitturato e Tonut piazza il 6-15. Il timeout di Djordjevic riorganizza le idee a Bologna che, con Hunter e Teodosic, si porta sul -4. Denicolao e Watt riallungano sul finale del primo quarto che termina 16-23.

Clark riparte forte per Venezia che però ora trova fiducia nei canestri di Markovic. Bramos sente la mano calda dall’arco e rimette 9 lunghezze tra le due squadre. Weems e Adams provano ancora a salire di colpi, contrastati da un ottimo Tonut. Hunter cattura molti rimbalzi che trasforma in canestri in area che valgono il nuovo -3. Daye e Denicolao permettono a Venezia di restare avanti ma Abass e Hunter piazzano il 38-41 di fine secondo periodo.

Al rientro in campo dagli spogliatoi Bramos e Tonut continuano a essere gli uomini di punta di Venezia, in grado di riportarla per la prima volta sul +10. Markovic spezza l’incantesimo, rimettendo in moto la Virtus Bologna. Adams e Weems limitano la precisione di Clark, tornando a -4. La Reyer fatica un po’ ora e Teodosic e Hunter ne approfittano per sfiorare il -1. La tripla di Daye poi li ricaccia indietro chiudendo il terzo quarto 61-65.

Sono ancora Bramos e Tonut a tenere l’inerzia dalla parte di Venezia, a cui si aggiungono vari contributi, come quello di Mazzola. Teodosic prova a prendere in mano la gara, firmando 5 punti ma poi si sente fischiare un fallo tecnico. Watt e Denicolao ne approfittano per il +14; Ricci però si carica i suoi sulle spalle con grandi iniziative dai 6,75. Lo imitano Weems e Teodosic per il -5 ma il cronometro gioca a favore di Venezia. Watt inchioda la schiacciata che affossa le speranze della Virtus 82-89.

TABELLINI:

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Tessitori 2, Deri n.e., Belinelli n.e., Alibegovic, Markovic 10, Ricci 11, Adams 9, Hunter 14, Weems 14, Teodosic 15, Gamble 5, Abass 2

All. Djordjevic

UMANA REYER VENEZIA: Casarin n.e., Stone, Bramos 23, Tonut 22, Daye 9, Denicolao 10, Campogrande n.e., Clark 8, Chappell, Mazzola 5, Cerella n.e., Watt 12

All. De Raffaele

