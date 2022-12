VERGOGNA AEK ATENE! Tifosi di Reggio Emilia picchiati dai greci

Ieri sera è successo un atto vergognoso che ha visti coinvolti i tifosi dell’UNAHOTELS Reggio Emilia e quelli dell’AEK Atene. Una quindicina di tifosi Arsan, tifoseria organizzata dei biancorossi, è stata picchiata e malmenata vigliaccamente da qualche decina di ultras ateniesi, che hanno rotto le barriere e sono riusciti ad entrare nel settore ospiti.

Secondo le ricostruzioni, i supporter dell’AEK hanno prima sparato i fumogeni, poi sono entrati in azione con un’aggressione fisica, le botte e le manganellate. Tutto in un momento in cui non era presente la polizia: ci sono dei feriti tra i tifosi italiani, tutti portati fuori dal palasport e, pare, non in condizioni gravi.

Naturalmente Reggio Emilia avrebbe preferito di non giocare il match, visto quanto accaduto sugli spalti, ma la FIBA ha concesso di posticipare il match di SOLO di 15 minuti.

La nota della Pallacanestro Reggiana sull’accaduto: “Pallacanestro Reggiana esprime tutto il suo disappunto e sdegno per la brutale aggressione subita nell’immediato pre partita dai 15 supporters biancorossi presenti all’interno del settore ospiti della Ano Liossa Olympic Hall di Atene. La società ha provveduto immediatamente a informare gli organi competenti dell’accaduto”.

La speranza è che la FIBA sanzioni in maniera forte e violante – tanto quanto lo sono stati loro – i tifosi dell’AEK Atene perché quello che è accaduto ieri sera in Grecia NON DEVE SUCCEDERE IN UN’ARENA DI BASKET!

