Vergognoso episodio di violenza ad Avellino, a margine dello spareggio Under 17 Eccellenza fra la DelFes e la Virtus Arechi Salerno, vinto dalla squadra ospite.

Inizialmente il pulmino della squadra ospite è stato seriamente danneggiato, dopodiché c’è stato addirittura un lancio di bottiglie di vetro ai danni dei giovani salernitani. Lo ha denunciato la società granata attraverso un comunicato.

Il club irpino, dal canto suo, ha immediatamente preso le distanze dall’accaduto.

La Del Fes Avellino Ssdrl e la Avellino Basket Academy prendono le distanze e si dissociano dagli episodi spiacevoli avvenuti in occasione della sfida della Under17 Eccellenza, contro la Virtus Arechi Salerno, di martedì 30 gennaio presso il Pala del Mauro di Avellino. Tali episodi non rappresentano minimamente i valori e l’etica dello sport come momento di condivisione e pure competizione, danneggiandone l’immagine stessa. La società tiene inoltre a precisare il suo impegno della diffusione e nella promozione di tali valori fin dal settore giovanile come condizione necessaria per la formazione di uno sportivo. Confidiamo pertanto che le forze dell’ordine possano prendere gli opportuni provvedimenti per sanzionare tali comportamenti”.