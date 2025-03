VERGOGNOSO gesto di Hugo González del Real Madrid

La sfida tra UCAM Murcia e Real Madrid, terminata con la vittoria dei blancos per 80-75, ha lasciato strascichi di polemiche, soprattutto per la gestione arbitrale. L’allenatore di Murcia, Sito Alonso, non ha nascosto la sua frustrazione per la grande disparità nei tiri liberi concessi: ben 22 in più a favore del Real Madrid. Ma non solo perché un gesto di Hugo González del Real Madrid è stato ampiamente criticato.

“È impossibile poter competere contro il Real Madrid con 22 tiri liberi di differenza”, ha dichiarato un Alonso visibilmente contrariato al termine della gara.

Il gesto controverso di Hugo González

Non solo Alonso e il Murcia hanno protestato per le decisioni arbitrali. Anche il giovane talento del Real Madrid, Hugo González, ha espresso il suo disappunto durante il match, ma in un modo che ha suscitato critiche. Le telecamere lo hanno immortalato mentre, seduto in panchina accanto a Sergio Llull e Andrés Feliz, mimava l’uso di un bastone per ciechi dopo una chiamata arbitrale favorevole al Murcia.

Un gesto considerato poco rispettoso, che ha fatto discutere sui social e tra gli addetti ai lavori. Nonostante il suo enorme potenziale, Hugo González non ha brillato in questa partita, chiudendo con 2 punti in 14 minuti di gioco.

Jonah Radebaugh attacca gli arbitri sui social

La frustrazione per l’arbitraggio è stata espressa anche da alcuni giocatori del Murcia. Jonah Radebaugh, attraverso il suo profilo su X (ex Twitter), ha scritto un messaggio eloquente:

“Questo sta diventando ridicolo, ci succede ogni settimana”.

Il malcontento del Murcia si aggiunge alle continue discussioni sulla gestione arbitrale nelle competizioni spagnole.