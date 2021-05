Verona chiude i conti con l’Urania,3-0 e semifinale contro Torino

MILANO – Terza vittoria in altrettante gare e discorso chiuso. La Tezenis Verona supera al “Pala Allianz Cloud” l’Urania per 82-67 e conquista il passaporto per le semifinali dove avrà di fronte la Reale Mutua Torino che ha estromesso la Staff Mantova anch’essa in tre gare. Ancora una volta, per gli scaligeri, è finito sugli scudi Phil Greene IV autore di 21 punti che gli hanno consentito di essere per la terza gara su tre il miglior marcatore dei suoi. A nulla è valso nelle file dei Wildcats l’apporto di un ottimo Montano che ha messo ventidue punti a referto. Pur eliminata, la compagine di coach Davide Villa archivia comunque una stagione di buona fattura.

PRIMO QUARTO – Verona parte forte soprattutto con Tomassini e Severini che la spingono sull’11-6 a favore. Raivio e Bossi avviano il riscatto dei padroni di casa che impattano a quota tredici, Montano provoca l’ulteriore avvicinamento. Una tripla di Sacchetti consente alla Tezenis di chiudere avanti il primo quarto per 24-18.

SECONDO QUARTO – L’Urania non riesce a fare male e Sacchetti innalza ulteriormente in quota gli ospiti sul 29-18 in massimo vantaggio. La Tezenis dilaga fino a raggiungere il meno quindici, l’astinenza da punti dell’Urania si interrompe grazie a Piunti. Tre liberi dell’ex Treviglio Caroti e Tomassini consentono agli scaligeri di mantenere una voragine tra loro e i padroni di casa all’intervallo lungo: 29-46.

TERZO QUARTO – Una tripla di Tomassini e quattro punti in serie di un Greene IV ancora una volta in forma smagliante tengono Verona in mare aperto, Raivio si prende un antisportivo e Rosselli, dalla lunetta, non perdona. Lo stesso Raivio, con Bossi e Piunti, prova a riportare i Wildcats in partita a meno sette. Il divario diminuisce a meno cinque con un altro canestro del solito Raivio e alla fine del penultimo quarto Verona è avanti per 59-54 ma con una sfida ancora tutta da decidere.

ULTIMO QUARTO – Pini affonda la lama, Montano risponde. Piunti porta i Wildcats a un solo possesso di ritardo ovvero 59-61, Rosselli e una tripla di Greene IV risospingono però Verona a più otto: 61-69. Villa vuole ragionarci su con i suoi e chiama il timeout, Candussi e lo stesso Greene IV, però, alla ripresa delle ostilità, fanno di nuovo mettere la freccia agli scaligeri. Sempre Candussi, con una schiacciata, fissa il risultato finale sull’82-67 per i veronesi che conquistano così la semifinale.

MIGLIORI IN CAMPO

MATTEO MONTANO (URANIA MILANO): motorino inesauribile con un Langston a corto di energia, l’Urania getta il cuore oltre l’ostacolo facendosi prendere per mano da lui ma non basta.

PHIL GREENE IV (TEZENIS VERONA): terza migliore marcatura dei suoi in altrettante gare, ha talento e si vede.

TABELLINO

URANIA MILANO: Montano 22, Piunti 17, Bossi 11, Raivio 10, Langston 3, Benevelli 3, Raspino 1, Pesenato, Franco, Lazzari, Chiapparini,Cavallero. Coach: Davide Villa.

Tiri liberi: 13 su 18, rimbalzi 30 (Raivio 11), assist 16 (Bossi, Raivio 5).

TEZENIS VERONA: Greene IV 21, Tomassini 19, Sacchetti 9, Jones 8, Candussi 7, Rosselli 7, Severini 5, Pini 3, Caroti 3, Guglielmi, Colussa. Coach: Alessandro Ramagli.

Tiri liberi: 14 su 20, rimbalzi 36 (Jones 8), assist 17 (Greene IV 6).

ARBITRI

Francesco Terranova di Ferrara, Daniele Valleriani di Ferentino (FR), Chiara Maschietto di Treviso.