Verona è la prima retrocessa in A2, chi sarà la prossima?

Il ritorno di Verona in Serie A è durato solo una stagione. Con la sconfitta di questa sera contro Trieste, gli scaligeri sono infatti matematicamente retrocessi in Serie A2 con una giornata di anticipo.

Resta ora da decretare chi sarà la seconda squadra retrocessa, con Napoli, Trieste, Reggio Emilia e Scafati ancora in lotta. Solo la Reggiana è a quota 20 punti, quindi per sperare deve assolutamente vincere l’ultima partita contro Trento in casa, mentre tutte le altre sono a 22 punti.

Nell’ultima giornata Napoli sarà in trasferta a Verona, Trieste a Brindisi, mentre Scafati giocherà in casa contro Brescia. Qui tutte le ipotesi di parità in vista dell’ultima giornata.

Foto: LBA