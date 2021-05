Verona, poker contro l’Atlante Eurobasket, serie A nel mirino

Verona,sempre Verona, fortissimamente Verona. La Tezenis Scaligera si regala il poker di vittorie schiantando sul pitturato amico l’Atlante Eurobasket Roma con un eloquente 89-57 e porta a undici la quota di calici alzati consecutivi. Che Greene IV e compagni vogliano e abbiano dimostrato di avere le carte in regola per salire di un gradino nella gerarchia cestistica è ormai evidente. Ancora priva della sua punta di diamante Roberto Gallinat, l’Atlante Eurobasket ha fatto quanto ha potuto affidandosi soprattutto alle fiammate di Olasewere.

PRIMO QUARTO – Greene IV coglie un rimbalzo su tiro errato di Candussi e regala a Verona i primi tre punti, Olasewere pareggia. Candussi, però, cecchina ancora, poi con la complicità di Severini innalza gli scaligeri a più sei sul 10-4. Ancora Candussi affonda la lama e Damiano Pilot chiama il timeout. Sempre Candussi, il più in vena sul piano realizzativo dei suoi, e Severini portano Verona in mare aperto a dodici lunghezze di vantaggio. Greene IV spinge gli scaligeri in doppia cifra di vantaggio con due intuizioni che fanno loro concludere il primo quarto avanti per 24-11.

SECONDO QUARTO – Romeo nel secondo quarto mette un 4-0, Fanti prova a fare replicare l’Atlante portandola a meno sette. La fase realizzativa subisce un momento di flessione, poi l’ex Treviglio Caroti rompe il digiuno con una tripla dall’angolo che vale il 27-19. Severini e Jones proiettano i padroni di casa a più quattordici. Una tripla di Tomassini vale il più diciannove e la Tezenis arriva all’intervallo lungo avanti per 41-22.

TERZO QUARTO – Rosselli e Greene IV fanno restare Verona al largo, Jones sfodera un 5-0 d’autore, l’Atlante è decisamente in ginocchio e tenta di giocare la carta dell’orgoglio con Romeo e una tripla di Viglianisi, Candussi e una tripla di Tomassini lasciano gli scaligeri avanti ampiamente per 67-42.

ULTIMO QUARTO – Verona di issa a più trenta praticamente ammazzando la gara e orientandone le sorti in modo incontrovertibile. Guglielmi con una tripla apre la strada a due liberi di Beghini che portano il punteggio ad avere un assestamento definitivo sull’ 89-55.

MIGLIORI IN CAMPO

FRANCESCO CANDUSSI (TEZENIS VERONA): prolificità realizzativa che germoglia da un talento cristallino, cecchina fin dall’avvio ed è la carta d’identità di una Tezenis che, a questo punto, non può più nascondere le sue ambizioni di grandezza.

JAMAL OLASEWERE (ATLANTE EUROBASKET ROMA): assente Gallinat, è ancora lui a trainare l’Atlante ma contro una Verona così la sfida sarebbe titanica per chiunque.

TABELLINO

TEZENIS VERONA: Candussi 17, Jones 14, Greene IV 13, Severini 11, Tomassini 8, Caroti 5, Janelidze 5, Rosselli 5, Guglielmi 5, Colussa 4, Beghini 2, Pasi. Coach: Alessandro Ramagli.

Tiri liberi: 16 su 20, rimbalzi 50 (Candussi 11), assist 20 (Caroti 7).

ATLANTE EUROBASKET ROMA: Olasewere 16,Romeo 12, Fanti 11, Viglianisi 7, Magro 4, Cepic 4, Cicchetti 3, Staffieri, Bischetti, Antonaci. Coach: Damiano Pilot.

Tiri liberi: 10 su 15, rimbalzi 28 (Fanti 7), assist 7 (Fanti 5).

ARBITRI

Daniele Alfio Foti di Vittuone (MI), Michele Centonza di Grottammare (AP) e Luca Bartolini di Fano (PU).