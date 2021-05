Verso Brescia-Pesaro, Repesa: “A Brescia concentrati per vincere. Futuro? Avanti solo con un progetto mirato alla crescita e con nuove sfide”

Il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Jasmin Repesa ha presentato il match della 30^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet del Palaleonessa contro la Germani Brescia.

Abbiamo avuto due settimane di lavoro prematch, sono andate bene e tutto si è svolto senza problemi. L’obiettivo è andare a giocare a Brescia nel miglior modo possibile e vincere. Questi lunghi periodi di pausa non aiutano dato che va impostato un lavoro diverso, come visto anche dopo le Final Eight di Coppa Italia. Affronteremo una squadra partita con ambizioni maggiori, ma ora dobbiamo pensare a giocare nel modo giusto con tanta attenzione e concentrazione per provare a vincere. Il Covid ha influenzato la stagione di tutti, noi abbiamo avuto tanti problemi come successo anche alle altre squadre, tra cui Cantù che è retrocessa sul campo e più recentemente Brindisi. Serve tempo per ripartire e non è facile.

La nostra stagione per la prima parte è stata straordinaria, siamo andati sopra le aspettative e siamo stati competitivi contro grandi avversari come Milano e Virtus Bologna mentre la seconda metà di annata non mi può lasciare soddisfatto. Abbiamo analizzato tra noi ciò che non è andato, tra cui i vari infortuni, la mia assenza a causa della positività al Covid e anche un calendario non semplice. Abbiamo avuto tanti problemi oggettivi, sono cose che succedono. Noi dobbiamo ammettere onestamente di aver commesso alcuni errori tra cui l’aver lasciato partire Gerald Robinson. Solo chi lavora però sbaglia.