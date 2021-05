Verso Brindisi-Trieste, gara 2, coach Dalmasson: “Dobbiamo essere in grado di dare di più”

A poche ora da Gara 2 dei quarti di finale dei play-off contro il New Basket Brindisi il coach della Pallacanestro Trieste 2004, Eugenio Dalmasson, ha commentato il match che attende la sua compagine, predicando volontà e determinazione ai suoi giocatori, pur sapendo quanto sia difficile affrontare lo stesso avversario dopo solo 24 ore.

Di seguito le sue dichiarazioni, tratte dal sito ufficiale della società giuliana.

“La situazione che avevamo previsto nel prepartita si è dimostrata corretta e puntualmente la abbiamo vista in campo. Brindisi è certamente una squadra che quando alza il ritmo rende difficile a chiunque stare a quei livelli. Ci abbiamo provato mischiando le carte nel corso della partita, alternando una difesa a uomo con una a zona, ma abbiamo decisamente concesso troppi secondi tiri e troppi contropiedi. Ma siamo qui, ed è nostro dovere riprovarci, a distanza di poche ore. Provare a fare tutti qualcosa in più. Soprattutto quello che spiace è il non essersi espressi dal punto di vista agonistico come abbiamo dimostrato di saper fare, alle prime difficoltà ci siamo sciolti e in un playoff non è un bel segnale. Ripeto, a poche ore abbiamo già la possibilità di rifarci con Brindisi che riproverà a mettere in campo lo stesso schema. Stamattina saremo in palestra per una seduta di stretching e tiro poi avremo la consueta riunione tecnica nel pomeriggio, prima della partita.

L’importante sarà riuscire a pensare a quello che dobbiamo fare oggi e non quello fatto ieri, inutile soffermarsi su quello che è stato, per non fare gli stessi errori. Analizziamo per capire dove migliorare, ma guardiamo avanti”.

