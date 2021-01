Verso Brindisi-Venezia, Vitucci:”Non siamo nelle migliori condizioni, ma sarà importante l’apporto di tutti”

Le dichiarazioni di coach Vitucci in vista della sfida casalinga contro la Reyer:

“Abbiamo tre libri aperti: uno europeo, uno in stand-by per la Coppa Italia e quello attualmente più importante riguardante il campionato. Mettiamo da parte il resto e concentriamoci su queste pagine da scrivere” ha commentato inizialmente il coach.

La squadra biancoazzurra è reduce dalla lunga trasferta a Istanbul in cui la Happy Casa ha blindato l’accesso ai playoffs BCL con un turno di anticipo: “Una partita dura e un viaggio faticoso che ci lascia delle scorie fisiche da smaltire in fretta. Dovremo essere bravi a minimizzare i danni e recuperare diversi giocatori da qualche acciacco fisico. Domenica anche se non saremo al 100% sarà fondamentale fare una partita al meglio delle nostre possibilità”.

I 36 punti apportati dalla panchina mercoledì sera in casa del Darussafaka sono il simbolo di una mentalità di squadra in cui ognuno porta il proprio mattoncino alla causa collettiva: “In molte partite mi piace sottolineare quanto i ragazzi abbiano dato il proprio apporto risultato decisivo ai fini del risultato finale. Ciò è estremamente importante per mantenere costante il ritmo che vogliamo imprimere alla nostra pallacanestro. Sono contributi di grande qualità rispetto ai minuti in campo impiegati, talvolta troppo pochi ma inseriti in un’ottica collettiva di spessore”.

La Reyer Venezia è reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato, conquistando la quinta posizione nel tabellone delle Final Eight di Coppa Italia: “Assieme a Milano e alla Virtus Bologna sono la squadra più attrezzata – commenta infine Frank Vitucci – in grado di avere a disposizione due stranieri in più in un roster molto profondo. Hanno vissuto un periodo difficile causa Covid che ha inficiato il percorso in Eurocup; la tabella di marcia ultimamente è tornata pari al loro valore. Sarà un impegno molto difficile”.

Fonte: Ufficio stampa Happy Casa Brindisi