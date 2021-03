Verso Brindisi-Virtus Bologna, Vitucci: “Giocare per il secondo posto con la Virtus è prestigioso”

Queste le parole di coach Vitucci alla vigilia: “Pensare di giocare per il secondo posto contro una grande squadra quale la Virtus Bologna è per noi motivo di prestigio. Siamo consapevoli di dover fare una partita eccezionale andando oltre i diversi problemi fisici che ci affliggono in questo momento. La Virtus è paragonabile solo a Milano e Venezia per risorse tecniche e fisiche; una squadra molto ben allenata contro cui dovremo dare il massimo. Lo spirito agonistico e la voglia di vincere che ci hanno sempre contraddistinto non mancheranno”.

