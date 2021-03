Verso Brindisi-Virtus, Djordjevic: “Ci siamo allenati bene, la partita dell’andata deve motivarci”

Le dichiarazioni di Coach Djordjevic alla vigilia: “Affrontiamo la trasferta di Brindisi con tanta voglia, serietà e tanto rispetto nei confronti di un Club che sta facendo un grande Campionato, guidato da Coach Vitucci che con la sua pallacanestro può insegnarci tanto. Anche nella scorsa stagione era la squadra che giocava meglio la transizione offensiva e il contropiede, hanno mantenuto questa atletismo e talento, partendo da Thompson, Harrison, anche se non sarà disponibile, e tanti altri che giocando con fiducia hanno alzato il loro livello individuale. Ci stiamo preparando per questa partita e in questi giorni ci siamo allenati bene, poco a poco chi aveva bisogno di recuperare la migliore forma fisica per essere d’aiuto per i prossimi impegni lo sta facendo, anche se, ovviamente, l’impegno più grande che abbiamo ora è quello di giocare contro una delle forze del Campionato italiano come lo è Brindisi. Rispetto alla partita di andata, giocata senza Markovic, Abass e Belinelli, siamo consapevoli di affrontare questa squadra in maniera diversa e dovremo cercare di rispondere svolgendo il nostro miglior gioco. Si affrontano due squadre che si conoscono abbastanza bene, saranno importanti tutti gli aspetti del gioco, la partita verrà decisa dai dettagli. L’importante sarà scendere in campo molto carichi e motivati. La partita persa in casa nel girone di andata, per i loro meriti, deve motivarci ancora di più.”

Ufficio Stampa Virtus Segafredo Bologna

Nato il 22-01-1995, appassionato di sport, calcio e basket su tutti. Laureato in giurisprudenza, giornalista presso Radio Nettuno BolognaUno, BolognaBasket e BasketUniverso