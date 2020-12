Verso Cantù-Brescia, Buscaglia:”Dobbiamo lottare, mantenendo la concentrazione e l’intensità”

MAURIZIO BUSCAGLIA (FONTE: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia):“Dobbiamo andare avanti con il nostro percorso e continuare ad alzare il livello del nostro gioco. Avere la giusta intensità per tutti i 40′ è quello che stiamo cercando di imporci come squadra. Ci sono cose che stanno andando meglio e altre sulle quali dobbiamo migliorare, con il desiderio di fare risultato sempre in testa e con l’idea chiara che abbiamo voglia di vincere ogni partita senza guardare alla classifica. Così è sempre stato da quando ho iniziato questa avventura, accompagnando questa esigenza agli obiettivi della singola partita: sarà questa la spinta che accompagnerà ogni nostra azione. Affrontiamo una squadra che viene da una vittoria e ne ha sfiorata una pochi giorni prima. Sarà una partita in cui dobbiamo lottare, mantenendo la concentrazione e l’intensità per tutti i 40′. Sono queste le armi a nostra disposizione per provare a portare a casa la partita: determinazione, convinzione, faccia tosta e il coraggio, che dobbiamo avere di domenica in domenica, che si giochi in casa o in trasferta. È questa la costante che la mia squadra sta cercando di avere”.

Classe ’92 di Brescia, laureato in Scienze Motorie presso l’Università di Bologna, specializzatosi in Scienze dello Sport presso l’Università di Urbino.

Appassionato di tutto il movimento cestistico italiano e internazionale professionistico e giovanile.

Collaboratore per BasketUniverso da Ottobre 2014