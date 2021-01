Verso Cantù-Fortitudo, le parole di Dalmonte: “Dobbiamo proseguire mentalmente l’inizio di Venezia, a prescindere da chi ci sarà e in che condizioni”

Ecco le parole di Luca Dalmonte, coach della Fortitudo Bologna attesa a Cantù per l’anticipo della 14esima giornata di campionato, con palla a due alle 20:00. In questo momento della stagione si tratta, per entrambe le squadre, di un incontro delicato in ottica salvezza – anche se il campionato è ancora lungo.

“Contro Cantù dobbiamo proseguire mentalmente l’inizio del match con Venezia. L’emergenza c’è ancora, è oggettiva, serve trovare altre soluzioni ed essere tutti pronti a seguire le idee che vogliamo seguire, a prescindere da chi ci sarà e in che condizioni.

Cantù è una squadra difficile da giudicare: l’assenza di Smith li ha condizionati. Hanno gerarchie, lui e Johnson sono le opzioni principali, poi ci sono l’intelligenza di Leunen e tanta fisicità. I risultati non dicono il vero sul valore di questa squadra, oggi sono al completo e noi dovremo essere all’altezza. Cercheranno di imporre il loro ritmo, che prevede tiri anche rapidi con licenze offensive di Smith e Johnson. Possono correre, quindi dovremo togliere loro i tiri veloci e costringerli ad attaccare a difesa schierata, togliendo loro i punti di riferimento principali.

Baldasso e la cabina di regia tutta italiana? Mi affascina oggi, ma vorrei anche che proseguisse. Baldasso potrebbe restare in futuro, e la società si sta muovendo, anche venendo incontro a un mio desiderio, per prolungare il contratto di Fantinelli.”

Le ultime notizie dall’infermeria Fortitudo lasciano qualche dubbio sulle condizioni, e quindi anche sulla presenza in campo stasera, di Fantinelli, Saunders, Mancinelli e Cusin. Non saranno sicuramente della partita, invece, Aradori e Happ.

