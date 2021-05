Verso Cantù-Sassari, Piero Bucchi: “Siamo molto dispiaciuti e amareggiati”

Domani Cantù giocherà, da retrocessa, l’ultima partita di regular season contro Sassari e Piero Bucchi ha parlato proprio di questo.

Così coach Piero Bucchi alla vigilia di Cantù-Sassari: «Siamo veramente molto dispiaciuti e amareggiati. In più sono un po’ frustrato perché avrei voluto essere l’artefice del mio destino fino in fondo. Quelle tre settimane in cui sono rimasto fuori mi pesano molto. Queste sono cose che non si possono controllare ma purtroppo solo subire. Ho avuto modo di lavorare con una società seria, organizzata e composta da persone mosse da una grande passione e da un grande attaccamento nei confronti del club, dunque il mio dispiacere è doppio».

Sulla partita: «Giochiamo contro un’ottima squadra, che ha come obiettivo quello di chiudere tra le prime posizioni della classifica. Dovremo quindi cercare di disputare una buona partita, nel pieno rispetto dei tifosi, della società e della maglia: i giocatori devono trovare dentro di loro le motivazioni, indipendentemente da quello che posso raccontare io. Sono e siamo professionisti e da tali dovremo dare il massimo per onorare l’ultima partita della stagione» ha concluso il capo allenatore di Cantù.

Fonte: ufficio stampa Pallacanestro Cantù

