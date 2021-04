Verso Cremona-Fortitudo, le parole di Dalmonte: “Concentriamo le energie sui presenti senza farci fuorviare da chi non c’è”

Di seguito le dichiarazioni alla stampa di coach Luca Dalmonte alla vigilia della trasferta che vedrà la sua Fortitudo impegnata al PalaRadi (palla a due alle 19:00) contro i padroni di casa della Vanoli Cremona. Oltre al lungodegente Saunders, per i felsinei dovrebbe essere assente, come sabato contro Pesaro, l’ala Todd Withers.

“Domani dobbiamo essere pronti, dobbiamo utilizzare il tempo sistemando alcuni dettagli per poter essere incisivi sulla partita. Ottimizzando i tempi, dovremo analizzare bene i punti di forza di Cremona e cercare di capire offensivamente quali possono essere le nostre chiavi per attaccare il loro sistema. Saremo gli stessi visti contro Pesaro, cerchiamo di concentrare tutte le energie sui presenti senza farci fuorviare chi non c’è. Cremona è una squadra che ha giocato tante partite punto a punto e che nella stessa partita può avere diversi protagonisti. È molto aggressiva dal pdv offensivo, con due playmaker che hanno le caratteristiche per attaccare in ogni situazione e creare vantaggi per i compagni, due tiratori importantissimi come Hommes e Mian e due realizzatori come Cournooh e Barford. Sommando due lunghi molto attivi e atletici che sfruttano i vantaggi procurati dagli esterni, hanno tante opzioni offensive; sarà necessaria una grande presenza individuale e di squadra

Bolognese e fortitudino dal 1997, studente di Progettazione e gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale e amante del basket a tutto tondo, in ogni sua forma e sfumatura. Collaboratore di BasketUniverso da luglio 2019 per coltivare la mia passione per il giornalismo sportivo.