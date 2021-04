Verso Fortitudo-Pesaro, Repesa: “Parte tutto dalla difesa, mancano convinzione e concentrazione”

Il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Jasmin Repesa ha presentato l’anticipo della 26° giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet della Unipol Arena di Casalecchio per la sfida contro la Fortitudo Bologna.

«Siamo reduci dal match di Treviso che è stato caratterizzato da diversi falli tecnici ai nostri danni nei minuti finali. Mi dispiace per i nostri tifosi per come sono andate le ultime due partite in casa in cui sono stato espulso e sabato sera sono rimasto molto colpito da questo fatto accusando un malessere. Provo sempre a essere corretto, tutti possono sbagliare ma secondo me il primo fallo tecnico fischiato a me era in realtà antisportivo su Eboua. La mia reazione è stata esagerata ma nel secondo fallo tecnico l’arbitro con la sua domanda mi ha sorpreso, ha alzato un po’ la voce chiedendomi dove volessi la rimessa. Mi ha fischiato un fallo tecnico solo per aver risposto ‘prego’ al suo ‘grazie’. Per me è un dispiacere, ho dedicato la mia vita al basket italiano e quest’anno sto lavorando moltissimo per riportare un po’ di serenità al nostro ambiente anche considerando le varie problematiche che abbiamo dovuto affrontare. Non sono soddisfatto del trattamento ricevuto negli ultimi due match casalinghi, provo rammarico perché la mia squadra gioca male. Non posso essere tranquillo, subiamo troppi punti: questo non è il nostro tipo di gioco, purtroppo la lunga pausa e la mia assenza hanno causato dei danni».

«Tutto parte dalla difesa, mancano comunicazione, buon posizionamento e concentrazione: questi fattori non possono mai venire meno. Non ho visto miglioramenti ma in ogni caso stiamo lavorando intensamente. Nello sport ovviamente per tornare a essere tranquilli serve una vittoria. Domani affronteremo la Fortitudo, una squadra che ha fatto tanti cambiamenti nel corso della stagione come nel caso degli innesti di Hunt e Baldasso. È una formazione molto atletica, fisica e intensa. Come da protocollo nella giornata di domani sapremo se potremo avere a disposizione Justin Robinson».

Nato con la passione per la palla a spicchi in quel di Pesaro nel 1997. Laureato con lode all’università Carlo Bo di Urbino nel corso di “Informazione, Media e Pubblicità”, ora studio giornalismo all’università IULM. Ho l’obiettivo di diventare giornalista professionista, preferibilmente in ambito sportivo così da poter unire la passione dello sport con quella per il giornalismo.

Collaboro con BasketUniverso da febbraio 2017.