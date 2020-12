Verso Fortitudo-Venezia, le parole di Dalmonte: “È da deboli aggrapparsi alle assenze, chi è presente dovrà essere connesso e fare del proprio meglio”

Ecco le dichiarazioni di coach Dalmonte alla vigilia della tredicesima giornata di campionato, in cui la Fortitudo Bologna ospiterà la Reyer Venezia con palla a due alle 18:00. I bolognesi saranno privi di Happ, Saunders, Mancinelli, Cusin e anche Aradori, che contro Bilbao ha rimediato uno stiramento muscolare la cui prognosi sarà valutata nei prossimi giorni.

“Vigilia tra mille difficoltà? Parliamo di chi sarà presente, è da deboli aggrapparsi alle assenze, cercheremo di giocare al meglio delle nostre possibilità. È importante che chi è presente sia connesso per fare il meglio che può e che consideriamo ogni possesso come una piccola partita da giocare e vincere, la somma di queste piccole partite alla fine, alla sirena vedremo cosa sarà.

Venezia? È una squadra attrezzata, hanno un gruppo storico che negli ultimi anni ha vinto diversi titoli. Sono completi, profondi, dobbiamo essere concentrati sui punti di forza del loro sistema e dei loro singoli ma anche su ciò che possiamo e dobbiamo fare noi in campo.

Aspettative dai giocatori? Mi aspetto che chi sarà chiamato in causa sia pronto per portare qualcosa dentro al nostro sistema e dentro al nostro percorso di creazione di un’identità che sia la miglior identità possibile. Mi aspetto che ci siano dei segnali individuali la cui somma crei una prestazione di squadra.

Cosa impariamo da Bilbao? È un’esperienza che esula da quella del campionato, affrontata in determinate condizioni e con determinati obiettivi, per primo gestire i minutaggi e dare tempo a chi deve fare esperienza che sarà poi utile a fronte dell’emergenza presente. Dopo Reggio Emilia abbiamo imparato qualcosa che abbiamo portato in campo contro Cremona, ora cerchiamo di adeguarci a delle rotazioni e anche a delle responsabilità diverse rispetto a quelle della partita contro Cremona, togliendo dall’analisi quella di Bilbao che ha un significato diverso a quello che vogliamo dare alle partite di campionato.”

