Verso Fortitudo-Venezia, le parole di Tucci: “Dobbiamo impostare noi la partita, partendo dalla difesa per poi poter sfruttare il nostro gioco”

Di seguito le parole di Gianluca Tucci, vice di coach De Raffaele, alla vigilia della trasferta che vedrà impegnata la Reyer Venezia all’Unipol Arena contro la Fortitudo Bologna.

“In questo momento del campionato ogni partita è una piccola finale, anche questa contro la Fortitudo è decisiva per la classifica. Vogliamo continuare la marcia che abbiamo ripreso, siamo molto concentrati sulla nostra partita: dobbiamo metterla sul piano del ritmo, dell’aggressività e della distribuzione delle responsabilità in attacco, come abbiamo cercato di fare nelle scorse settimane. Giochiamo contro una squadra molto esperta, che ha anche avuto uno sprint di energia per il cambio d’allenatore. Le difficoltà sono note, loro hanno giocatori molto esperti di questo campionato, saremo noi ad essere chiamati a impostare la partita soprattutto sul piano difensivo, perché incontriamo una squadra dal grande talento offensivo. Banks, solo per citarne uno, che è capace di trovare soluzioni individuali anche allo scadere del cronometro. Quindi, massima attenzione a rimbalzo, per poi poter sfruttare il nostro gioco che, speriamo, sarà corale e non darà punti di riferimento alla difesa avversaria.”

Foto: sito web Umana Reyer Venezia

Bolognese e fortitudino dal 1997, studente di Progettazione e gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale e amante del basket a tutto tondo, in ogni sua forma e sfumatura. Collaboratore di BasketUniverso da luglio 2019 per coltivare la mia passione per il giornalismo sportivo.