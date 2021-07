Verso le Olimpiadi, l’Australia batte l’Argentina con il buzzer beater di Patty Mills

Non c’è solo Team USA in ritiro a Las Vegas ma anche altre nazionali si trovano in Nevada per prepararsi alle Olimpiadi.

C’è la Nigeria che ha clamorosamente battuto gli statunitensi ma anche Australia e Argentina che si sono sfidate nella notte. La vittorie è andata agli Aussies grazie a una tripla sulla sirena di Patty Mills per l’87-84 finale.

Poco prima Luis Scola aveva firmato il pareggio, arrivando a quota 25 punti personali. Nelle fila dell’Australia Mills è stato il miglior realizzatore con 17, a breve distanza Ingles con 16 e Thybulle con 15.

Non sorride perciò l’Italia dopo aver visto le prestazioni dei nigeriani e degli australiani che sono inseriti nello stesso girone degli Azzurri.

Foto: FIBA