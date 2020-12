Verso Milano-Brindisi, Vitucci:”Ci siamo meritati questa classifica. Ora sarà importante la tenuta mentale”

Coach Frank Vitucci analizza la sfida contro Milano, in programma domani alle ore 17:

“Affrontiamo gioiosamente questa partita, inaspettatamente ma meritatamente da ‘big match’ di Lega A – afferma l’allenatore brindisino – tenendo conto della differenza di potenziale contro una grandissima squadra ad oggi senza rivali in campionato. Con la giusta serenità e motivazione, e con un pizzico di curiosità, dovremo giocare la nostra miglior pallacanestro difensiva e offensiva per non avere rimpianti. Sarà fondamentale credere nei nostri mezzi. C’è la giusta eccitazione nel sfidare una squadra così forte come non si vedeva da anni. Divertiamoci e proviamoci”.

L’incognita legata alla tenuta mentale in uno scontro da alta quota sarà da tenere sotto osservazione in casa biancoazzurra: “Servirà il giusto equilibrio. È stupidamente modesto e fuori luogo nascondersi, ma in nessuna occasione deve subentrare la superbia e arroganza. Ci siamo meritati l’attuale posizione in classifica. Il richiamo alla concentrazione e attenzione deve essere costante per tutti i quaranta minuti a prescindere dal risultato finale, una diretta conseguenza del lavoro settimanale e della prestazione dell’avversario”.

Un pensiero finale sulla dolorosa esclusione dal campionato della Virtus Roma per i noti problemi economici societari: “Una notizia molto triste per i tifosi, per i giocatori e per l’intero movimento cestistico. Esprimo piena solidarietà al mio collega Piero Bucchi e all’intero coaching staff. Perdere la squadra della Capitale è doloroso per tutto il mondo del basket, probabilmente dovremo prendere esempio dal sistema francese per quanto concerne i meccanismi di controllo preventivi”.

