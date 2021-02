Verso Milano-Fortitudo: le parole di Ettore Messina

Sfida dal sapore storico quella che si prospetta al Mediolanum Forum questa domenica pomeriggio. In campo l’Olimpia Milano, reduce dal doppio turno europeo e in attesa di giocarne un altro la prossima settimana, contro la Fortitudo Bologna, in cerca di punti pesanti per staccarsi dalle zone basse della classifica.

Ettore Messina ha presentato così la gara:

“La Fortitudo ha cambiato in meglio il proprio roster e, con l’arrivo di Luca Dalmonte, anche il modo di giocare. Attraversa un momento di grande fiducia, per cui sappiamo che dovremo stare attenti alle piccole cose e avere coesione per tutti i 40 minuti per poterla battere”.

(fonte: Ufficio Stampa Olimpia Milano)

Milanese classe ’97, fede cestistica Olimpia Milano. Non grande amante NBA, ma seguo abbastanza i Lakers. Viva la kosarka slava.. aspirante story-teller. Si spera.

mail: gabbuschi@gmail.com