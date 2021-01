Verso Milano-Pesaro, Repesa: “Bisognerà essere convinti e determinati”

Il coach della Carpegna Prosciutto Pesaro, Jasmin Repesa, ha presentato il match contro Milano. Queste le sue parole al termine dell’allenamento odierno, l’ultimo prima della partenza:

Milano è la squadra più forte perché è costruita per andare fino in fondo non solo in campionato ma anche in Euroleague. Cosa fare? Si deve competere, convinti, determinati e bisogna lottare 40 minuti, questo è quello che chiedo ai ragazzi.

Sul neo arrivato Gerald Robinson:

Per quanto riguarda Gerald vanno dette due cose, una positiva e una negativa. La cosa positiva: è un giocatore con esperienza e con un alto livello di conoscenza del gioco, quindi non ci vuole molto tempo per inserirlo nei meccanismi di squadra. La cosa negativa: non ha fatto niente per più di 20 giorni, quindi a livello fisico è molto indietro e ci vorrà tempo prima che troverà la condizione migliore; proprio per questo non possiamo esagerare col minutaggio perché potremmo fare danni.

Sulla sua esperienza in Lombardia ha detto:

A Milano ho fatto due bei anni, ma peccato che l’ultimo non è stato facile per nessuno. Nonostante ciò, i ricordi belli sono stati sono stati sicuramente più dei brutti. Avremmo potuto fare i più è vero, ma comunque abbiamo vinto 4 trofei che non è da poco.

Visto il precedente match contro la Virtus, Pesaro si trova a dover affrontare in meno di una settimana le prime della classe. Alla domanda su quale delle due compagini sia più forte, anche in relazione al match del 26 dicembre, il coach bosniaco non si schiera più di tanto:

Milano e la Virtus sono due squadre fortissime e ben allenate, i loro risultati parlano per loro d’altronde – Milano una sola sconfitta in campionato contro Brindisi, mentre Bologna imbattuta in Eurocup. Tutte e due sono costruite per vincere subito, vediamo.

Nato con la passione per la palla a spicchi in quel di Pesaro nel 1997. Laureato con lode all’università Carlo Bo di Urbino nel corso di “Informazione, Media e Pubblicità”, ora studio giornalismo all’università IULM. Ho l’obiettivo di diventare giornalista professionista, preferibilmente in ambito sportivo così da poter unire la passione dello sport con quella per il giornalismo.

Collaboro con BasketUniverso da febbraio 2017.