Verso Pesaro-Cremona: i vice Calbini e Pentucci presentano il match

I vicecoach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Paolo Calbini e Luca Pentucci hanno presentato il match che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet del PalaRadi contro la Vanoli Cremona. Calbini ha fatto il punto sulla settimana di allenamenti e la sosta di tre settimane, importante per recuperare fiato dopo l’impegno della Coppa Italia:

“La squadra in settimana si è allenata bene, siamo abbastanza soddisfatti e auguriamo un pronto rientro a Coach Repesa. I ragazzi sono molto professionisti, siamo pronti per giocarci una sfida importante . La settimana di rientro dopo la sosta ci è servita per permettere a tutti di rimettersi al pari della condizione, poi abbiamo lavorato sulle situazioni che vogliamo mettere in campo domani in partita. Sarà importante l’approccio al match , noi non giochiamo da tre settimane mentre la Vanoli è tornata sul parquet domenica scorsa, quindi questo potrebbe aiutarli a essere un po’ più in ritmo rispetto a noi.

Nella Vanoli vedremo Jaylen Barford, l’anno scorso in maglia biancorossa:

Mentre Luca Pentucci ha analizzato il gioco della Vanoli:

“Cremona gioca molto in velocità e tanto in contropiede andando sempre alla ricerca di un vantaggio nei primi secondi dell’azione. Gioca con tantissima fiducia e serenità, lo abbiamo visto nel corso degli anni. Dovremo essere bravi a non farli entrare in fiducia. Credo molto nella gerarchia, Jasmin ci mancherà tantissimo dato che oltre a essere un capo allenatore è anche un grande maestro. Sicuramente Paolo sarà emozionato, io ho allenato in tantissime partite a livello giovanile e mi sono sempre concentrato sul lavoro in campo. Saremo al nostro esordio in una situazione in cui abbiamo seguito le indicazioni di Coach Repesa e in cui però abbiamo preparato noi la squadra”.