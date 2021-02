Verso Reggio Emilia-Virtus Bologna, Djordjevic: “All’andata ci misero in difficoltà, ora hanno aggiunto altre soluzioni tattiche”

Le parole di Coach Djordjevic alla vigilia della sfida: “Affrontiamo la terza trasferta consecutiva. Nonostante le assenze importanti vogliamo continuare il nostro percorso di crescita in una partita difficile e molto sentita come il derby dell’Emilia, con tanti ex dall’altra parte. Come sempre dovremo partire dalla difesa, cercando di fermare la loro circolazione di palla che all’andata ci mise in difficoltà. Rispetto ad un girone fa, Reggio si presenta con alcune modifiche, hanno aggiunto recentemente nomi importanti come Koponen e Sutton che sicuramente alzeranno il livello del gioco e aggiungeranno varie soluzioni tattiche.”

Ufficio stampa Virtus Segafredo Bologna

Nato il 22-01-1995, appassionato di sport, calcio e basket su tutti. Laureato in giurisprudenza, giornalista presso Radio Nettuno BolognaUno, BolognaBasket e BasketUniverso