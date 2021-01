Verso Sassari-Cantù, Pancotto: “Dobbiamo affrontare la Dinamo con determinazione e faccia tosta”

Ultima partita del girone di andata: domenica, a Sassari, l’Acqua S.Bernardo sarà di scena al “PalaSerradimigni” per il quindicesimo turno di Serie A; che, tra le altre, coinciderà con il debutto ufficiale di Frank Gaines, tornato a vestire i colori biancoblù dopo l’esperienza alla Virtus Bologna dello scorso anno e la recente parentesi in Israele, al Bnei Herzliya.

Avversaria tostissima, la Dinamo, che con quasi 90 punti a partita vanta il miglior attacco del campionato; attualmente terza in LBA con 16 punti, frutto di 8 vittorie e 5 sconfitte, la squadra del presidente Stefano Sardara ha ottenuto l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia con una giornata di anticipo. I sardi hanno infatti staccato il pass per la coppa nazionale nello scorso turno, in casa della Reggiana, che Cantù aveva sconfitto a Santo Stefano. Partita incredibile, quella della “Unipol Arena” tra Reggio e Sassari, che, per decretare la formazione vincitrice, ha avuto bisogno persino di un tempo supplementare. Nel successo in trasferta della Dinamo, 85 a 78 il finale, è emersa la solita, straordinaria performance del centro croato Miro Bilan, a referto con 22 punti, 14 rimbalzi, 11 falli subiti e 30 di valutazione; quinta gara in doppia doppia e undicesima volta in stagione in doppia cifra nei punti realizzati.

Sassari, inoltre, è l’unica squadra della Serie A ad avere nella Top Ten dei marcatori ben due giocatori: Bilan, appunto, è sesto con 17.2 punti di media e in graduatoria precede di pochissimo un suo compagno di squadra, Eimantas Bendzius, settimo con 17.1 punti.

In settimana la Dinamo ha disputato un incontro di Basketball Champions League, competizione a cui è iscritta oltre alla LBA, incappando sul campo di Tenerife nel secondo stop consecutivo. I “Giganti” sono attualmente secondi alle spalle proprio della compagine spagnola, nel Gruppo A del torneo, con tre vittorie e due sconfitte. Dopo tre successi molto convincenti in altrettante partite, infatti, i sardi sono scivolati in due risultati sfavorevoli piuttosto netti: -22 in casa contro i Bakken Bears, team danese; e il -30 in trasferta alle Canarie maturato lo scorso mercoledì, nella quinta partita del girone.

«Parto dal presupposto che questo è il tempo del fare: il momento che stiamo vivendo mi fa dire che sono ancora più orgoglioso di allenare questo gruppo, di cui sono il primo responsabile» ha detto coach Cesare Pancotto in sede di presentazione.

«Il calendario – ha continuato il tecnico marchigiano – ci mette di fronte delle sfide toste, la prima con Sassari, che dobbiamo affrontare con grande determinazione e faccia tosta. La Dinamo è un’ottima squadra, con un grandissimo attacco, che gioca e che giocherà per fare bene sia in campionato sia nelle coppe; è, inoltre, allenata da un coach, Gianmarco Pozzecco, che riesce a far giocare la sua squadra a sua immagine e somiglianza, quindi non posso che complimentarmi con lui per essere riuscito a fare tutto questo» ha concluso Pancotto, che festeggia proprio oggi il suo 66esimo compleanno.

Fonte: ufficio stampa Pallacanestro Cantù

