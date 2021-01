Verso Trento-Fortitudo, le parole di Dalmonte: “Per portarla dalla nostra parte dobbiamo controllare il ritmo. Il buon lavoro quotidiano dev’essere il nostro mantra per il futuro”

Di seguito le parole di coach Luca Dalmonte alla vigilia della trasferta che vedrà impegnata la sua Fortitudo Bologna sul campo della Dolomiti Energia Trentino. Palla a due alle 17:30 per una sfida che, se vinta, permetterebbe ai felsinei di agganciare in classifica la squadra di coach Brienza e superarla in virtù del confronto diretto:

“Trento sta faticando in campionato ma ha fatto molto bene in Eurocup, è difficile avere un percorso di livello come il loro in Europa per cui mi complimento pubblicamente. Squadra di grande atletismo, anche sul perimetro, che tramutano in grande pressione difensiva e aggressività offensiva. Hanno specialisti da tre punti, anche dalla panchina, giocatori con grandi licenze come Browne, Forray che è l’anima della squadra e Williams come centro che sta producendo numeri importanti: sono pericolosi in tutte le zone del campo. Dovremo essere capaci noi di avere il controllo sui tempi della partita per non cadere nella trappola del loro ritmo alto e molto efficace.

Oggi abbiamo fatto il primo allenamento col roster al completo, a parte Mancio che è ancora fuori. Stiamo abbastanza bene, stiamo cercando di allinearci nella condizione che ancora non è omogenea e di capire definitivamente quali possono essere le tracce offensive e difensive. Oggi abbiamo fatto un buon lavoro, e il buon lavoro quotidiano dev’essere il nostro mantra per il prossimo futuro.

Noi e loro con classifica e cifre offensive e difensive simili? Per portarla dalla nostra parte dobbiamo controllare il ritmo, negare i primi 6-9 secondi offensivi in cui possono essere micidiali con l’atletismo e talento. Se ci riusciremo, avremo costruito il nostro ritmo e potrebbe essere un buon inizio per essere competitivi“.

Bolognese e fortitudino dal 1997, studente di Progettazione e gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale e amante del basket a tutto tondo, in ogni sua forma e sfumatura. Collaboratore di BasketUniverso da luglio 2019 per coltivare la mia passione per il giornalismo sportivo.