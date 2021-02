Verso Trento-Pesaro, Molin: “Percentuale da 3 della VL e la presenza Cain saranno le chiavi”

Il nuovo coach dell’Aquila Trento, Emanuele Molin, debutterà domani alle ore 17:00 tra le mura amiche contro Pesaro. Nella sua conferenza stampa pre partita in campionato, il tecnico di Mestre ha analizzato i punti forti della VL e non solo:

«Il roster di Pesaro è un buon mix di gioventù ed esperienza, con tanti giocatori veterani del nostro campionato: uno dei loro punti di forza credo che sia il lavoro quotidiano guidato da coach Repesa, si vede chiaramente che la Vuelle è una squadra organizzata e con un approccio al lavoro molto serio. Le chiavi della partita di domani saranno legate alla percentuale al tiro da tre di Pesaro e alla presenza in area di Cain, in termini di giocate e lotta sotto le plance. Loro sono una squadra con tanti giocatori che amano colpire dal perimetro, e il loro lungo è il migliore del campionato a rimbalzo. Per quanto riguarda noi, vogliamo far sì che quanto espresso martedì in EuroCup possa ripetersi, almeno per quanto riguarda il desiderio e la voglia di competere».