Verso Treviso-Trieste, Menetti: “Partita difficile, ma dobbiamo continuare a dare continuità al nostro gioco”

Domani pomeriggio, alle ore 19.00, Treviso Basket affronterà al PalaVerde la Pallacanestro Trieste nel derby del Triveneto per la 23° giornata della LBA Serie A. Di seguito le parole del coach dei veneti Max Menetti prima del match, tratte dal sito ufficiale della società giuliana.

“La nostra squadra festeggia 50 partite in serie A. Con Trieste domani vogliamo proseguire il nostro cammino in una partita che dovremo giocare tutti quanti ad alto livello contro una compagine per la quale parla molto bene la classifica. Un team che non ha bisogno di presentazione perché l’abbiamo già incontrato tre volte in questa stagione. Siamo molto vicini a raggiungere il nostro obiettivo stagionale, quindi arrivati a questo punto possiamo provare a sognare e ad alzare l’asticella. Mancano però troppe partite e c’è anche una questione di recuperi. Tornando a noi, vogliamo continuare a cercare la strada per mantenere equilibrio e continuità in campo”.

Fonte: Ufficio Stampa Treviso Basket

