Verso Treviso-Virtus Bologna, Djordjevic: “Trasferta difficile, Treviso una squadra aggressiva e atletica”

Coach Djordjevic ha presentato, alla vigilia, la sfida di domani tra la De Longhi Treviso e la Virtus Segafredo Bologna: “Domani ci attende una trasferta difficile e storica, contro una squadra molto aggressiva, atletica e disciplinata. Dovremo essere bravi ad imporre il nostro gioco per cercare di ottenere la vittoria. Prosegue il nostro cammino ed inizia quella fase della stagione in cui, poco a poco, entriamo con gli automatismi giusti. Ieri abbiamo saltato l’allenamento per un extra controllo dovuto alle problematiche Covid; fortunatamente i risultati sono stati tutti negativi e stiamo bene. Torneremo ad allenarci oggi pomeriggio per preparare la gara di domani. Contro Treviso abbiamo giocato la prima partita della nostra pre-season, dove si è potuto intravedere ciò che stavano costruendo, con tanta aggressività e qualità individuale, come nel loro leader Logan. Dovremo porre una attenzione speciale anche alle individualità di Mekowulu ed Akele che stanno avendo una crescita notevole e che rappresentano un punto di forza. Per noi, come già detto, sarà importante anche vedere la crescita della forma individuale di alcuni giocatori dentro il nostro sistema”.

Nato il 22-01-1995, appassionato di sport, calcio e basket su tutti. Gioco a basket agonistico. Giornalista presso RadioBolognaUno, BolognaBasket e BasketUniverso