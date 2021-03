Verso Trieste-Cantù, Piero Bucchi: “Andiamo lì con molta umiltà, ma anche con fiducia”

Ad attendere la S.Bernardo Cantù, domenica 7 marzo al “PalaRubini” di Trieste, c’è l’Allianz di coach Eugenio Dalmasson, squadra saldamente aggrappata al treno playoff, attualmente ottava con 18 punti e fresca della prima, storica, partecipazione alla Final Eight, competizione che i giuliani non avevano mai disputato prima. Uscita ai quarti di Coppa Italia contro Brindisi, la compagine alabardata ha nuovamente affrontato i pugliesi alla ripresa del campionato, rimediando una sconfitta, 81 a 74 il risultato finale. Nell’ultimo turno di LBA, non sono bastati i 19 punti di Milton Doyle, miglior realizzatore sin qui dell’Allianz con una media di 13.5 punti a partita. L’incontro tra Cantù e Trieste, posticipo della 21esima giornata, sesta di ritorno, sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport HD, palla a due alle ore 20:45.

«Nel corso della settimana i ragazzi hanno svolto un ottimo lavoro, dimostrando grande voglia in allenamento e una buona intensità» ha dichiarato in sede di presentazione coach Bucchi, fresco di nomina ad assistente del CT Romeo Sacchetti nello staff tecnico della Nazionale italiana.

«Con Treviso siamo stati abbastanza costanti in difesa: nel primo tempo abbiamo subito tanti canestri, è vero, ma anche per meriti degli avversari. Poi, però, pian piano, la nostra difesa è riuscita a macinare e nel complesso siamo stati bravi. Pecchia, ad esempio, ha disputato una partita eccellente, di grande sacrificio e di grande abnegazione, motivo per cui si è meritato tanti minuti in campo».

Sul prossimo impegno contro l’Allianz: «È una squadra molto buona, ricca di talento e con tanti buoni tiratori. Inoltre, ha ampiamente meritato la qualificazione alla Coppa Italia, gratificazione importante sia per i giocatori sia per la società. Andiamo a Trieste con molta umiltà, ma anche con fiducia perché i ragazzi stanno lavorando bene» ha concluso Bucchi.

Fonte: ufficio stampa Pallacanestro Cantù

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.