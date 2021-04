Verso Trieste-Pesaro, coach Dalmasson: “Domani conta solo la vittoria”

Domani sera la Pallacanestro Trieste affronterà tra le mura amiche dell’Allianz Dome la VuElle Pesaro nell’incontro valido per la 28° giornata della LBA Serie A. Di seguito le parole del coach dei giuliani Eugenio Dalmasson, tratte dal sito ufficiale della società alabardata.

“Quella con Pesaro è sicuramente una partita molto importante, ma non la definirei uno spartiacque per la stagione. Credo sia difficile e sbagliato ridurre un’intera stagione ad una partita, ma ciò non toglie che per noi è una sfida fondamentale per molte ragioni. Per affrontarla al meglio dobbiamo ripartire dal secondo quarto di Trento, dimenticandoci del primo quarto. Dopo ci siamo ripresi e siamo ripartiti. A livello di performance è stato un passo avanti rispetto alle ultime prestazioni. Domenica contro Pesaro dobbiamo ripartire da quei concetti lì, sarà fondamentale.

L’incertezza che avremo fino all’ultimo sulla presenza domenica di Juan e Andrejs fa il paio con tutte quelle che sono state le difficoltà della stagione in cui non abbiamo mai lavorato tranquilli per periodi lunghi. Da parte di tutti serve quel qualcosa in più per sopperire alle eventuali due assenze. Ci è già capitato di giocare senza Juan a Bologna e facemmo molto bene. Quell’esperienza ci ha lasciato comunque grandi soddisfazioni dimostrando che possiamo trovare soluzioni alternative.

Rispetto ai nostri avversari di domenica possiamo dire di aver vissuto una stagione abbastanza simile. Siamo stati le due sorprese fino alle Final Eight, dove Pesaro ha fatto addirittura l’exploit arrivando alla finale con pieno merito. Per tenere quei ritmi però si spende molto. Siamo state le due squadre migliori tra le outsider, adesso paghiamo a livello di energie. Mantenere quei ritmi per un’intera stagione è molto complesso.

La chiave del match domenica sarà quella di lottare alla morte su ogni palla, giocare con lo spirito di chi sa che è l’unica strada da percorrere. Dobbiamo provare di tutto e raccogliere tutte le energie rimaste per conquistare una vittoria, anche a discapito del fatto di giocare bene dal punto di vista tecnico, domenica conta il risultato”.