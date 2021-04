Verso Trieste-Pesaro, Repesa: “Trieste squadra lunga e di qualità”

Il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Jasmin Repesa ha presentato il match della 28^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet dell‘Allianz Dome per la sfida contro l‘Allianz Pallacanestro Trieste.

Abbiamo alcuni problemi fisici tra l’assenza di Delfino e l’infortunio subìto da Cain mercoledì contro Brindisi: valuteremo le sue condizioni con lo staff medico ma non voglio cercare scuse. Trieste è una squadra che è cambiata poco rispetto all’andata, è molto lunga, profonda e di qualità. In ogni spot può contare su due giocatori. Si tratta di una formazione forte, ci attende una sfida interessante. Dovremo giocare molto bene per vincere, la preparazione al match in questi giorni è andata bene e andremo lì con grande motivazione.

Finora in trasferta in diverse occasioni abbiamo fornito delle belle prestazioni, penso ad esempio alle partite giocate a Venezia e Brindisi. Restiamo concentrati sul nostro lavoro senza guardare i risultati delle altre squadre, al termine della stagione la classifica ci darà il responso finale che ci saremo meritati