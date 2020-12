Verso Trieste-Treviso, coach Menetti: “Andiamo all’Allianz Dome per vincere e prenderci i due punti”

Domani sera alle ore 20.00 la De’ Longhi Treviso affronterà l’Allianz Pallacanestro Trieste nel recupero della 9° giornata della LBA Serie A. Di seguito le dichiarazioni del coach dei trevigiani Max Menetti nella conferenza stampa di presentazione della gara.

“Giocando incontri così vicini non c’è tempo per analizzare la partita e nemmeno per alzare la testa su dal manubrio. Lo sapete, non ci sono partite meno importanti. La gara con Varese ci ha fornito tante indicazioni importanti, questa con Trieste sarà molto simile troveremo ancora una squadra affamata di punti. Guardando a noi, se è vero che a Masnago abbiamo giocato un buon secondo tempo è però vero che non possiamo ripetere la prestazione del primo. Ci servirà di lezione per rimanere sempre concentrati su come ci si deve avvicinare ad una partita così. Lavoriamo ogni giorno in modo tale che pian piano i nostri pregi possano essere qualcuno in più dei nostri difetti: dobbiamo dare valore alle nostre qualità. Da Varese dobbiamo imparare l’atteggiamento, poiché abbiamo rischiato di perdere una gara che se avessimo giocato concentrati per quaranta minuti non ci sarebbe sfuggita dalle mani. Ci sono sicuramente anche i meriti degli avversari, ma noi dobbiamo fare un miglioramento rispetto a questo problema che possiamo avere e cercare di fare una grande partita. Possiamo farcela. Andiamo a Trieste per giocare una grande partita e prendere i due punti che sarebbero ancora un passo in avanti verso l’obiettivo che ci siamo posti in questa stagione. Siamo una squadra che deve mettere la competitività su ogni possesso e farla entrare nel suo DNA. Questo ogni tanto non ce l’abbiamo su tutti i due lati del campo e la difesa viene meno. Per questo pur essendo il quarto attacco del campionato, siamo poi anche la peggior difesa. Se riusciamo a mixare le due cose diventiamo una squadra molto efficace”.