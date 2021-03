Verso Trieste-Venezia, coach De Raffaele: “Non vediamo l’ora di tornare a giocare”

Domani sera alle ore 20.45 la Pallacanestro Trieste 2004 affronterà la Reyer Venezia nel match valido per la 23ª giornata giornata della LBA Serie A. Di seguito le parole del coach dei veneziani, Walter De Raffaele, prima del match, tratte dal sito ufficiale della squadra orogranata.

Coach Walter De Raffaele ha presentato in video conferenza stampa la partita in programma all’Allianz Dome di Trieste domenica 21 marzo ore 20.45. Gli orogranata affrontano i padroni di casa indietro due punti in classifica. La gara sarà trasmessa in diretta su RaiSport HD e Eurosport Player.

“Affrontiamo una squadra in salute che reputo molto lunga, con dieci giocatori effettivi e talento sia tecnico che fisico. Li abbiamo già affrontati, sia in coppa che in campionato, ed è una squadra che si gioca le sue chances di entrare dentro ai playoff. Noi, al di là di tutte le situazioni, siamo desiderosi di giocare questa partita, perché è tanto tempo che non giochiamo, e quindi vogliamo trasformare questo desiderio in campo.

Credo che la presenza a rimbalzo e soprattutto la capacità di contenere molto il talento degli esterni di Trieste, come Doyle, Fernandez ma a sprazzi anche lo stesso Cavaliero, per non citare Henry e Alviti, sia un elemento molto importante per una partita che comunque rappresenta per entrambi due punti in palio che hanno un certo peso”.

