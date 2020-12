Verso Varese-Reggio Emilia, coach Antimo Martino: “Mentalità difensiva per tornare a vincere”

Dopo la dura sconfitta contro la Vanoli Cremona, Reggio Emilia è chiamata a riscattare una brutta prestazione sul parquet di casa. Antimo Martino chiede alla sua squadra di concentrarsi sull’aspetto difensivo per cercare di mettere in difficoltà la Pallacanestro Varese, che in attacco può contare su Luis Scola, Toney Douglas e Arturs Strautins.

“Abbiamo un forte desiderio di tornare in campo per disputare una prestazione in linea con quello che abbiamo dimostrato, puntando sull’intensità, sulla mentalità difensiva e sulla capacità di giocare insieme. Tutti questi aspetti ci potranno permettere di essere competitivi su un campo storico come Masnago e contro una squadra che ha un giocatore faro come Luis Scola, che sarà un onore affrontare. Abbiamo però la consapevolezza che la Openjobmetis non è di certo solo Scola. Sarà una gara difficile, che però vogliamo a tutti i costi provare a vincere”.

Fonte: sito ufficiale Pallacanestro Reggiana

