Verso Venezia-Brescia, De Raffaele:”Abbiamo l’obbligo di riprendere il nostro percorso”

Coach Walter De Raffaele in conferenza stampa ha presentato la partita di domenica 11 aprile alle 18.00 che vede gli orogranata impegnati contro Brescia al Taliercio. Diretta su Eurosport Player.uM

“Mancano così poche partite alla fine della stagione regolare che ognuna diventa importante. Affrontiamo una squadra secondo me con qualità individuali importanti, certamente affamata di punti. Credo che noi abbiamo l’obbligo di riprendere il nostro percorso, cercando di mantenere attenzione e concentrazione su quello che è il nostro piano partita per 40’ con tutti i giocatori in campo, perché questo ci deve provare a portare a provare ad andare il più avanti possibile.

Brescia è una squadra che, dopo i cambiamenti che ha fatto, ha la possibilità di avere diversi assetti, con quintetti un po’ più grandi o molto grandi, come fatto nell’ultima partita con Crawford da “2” e Moss da “3”, o quintetti molto piccoli, andando con Sacchetti e Burns. Quindi una squadra che sotto questo aspetto è abbastanza simile, nell’essere camaleontica, a quello che possiamo fare noi. Mi aspetto una partita molto dura, perché ogni gara ha la sua importanza e come si è visto in questo campionato, che è tutto tranne che normale, ogni situazione, ogni risultato è aperto”.

FONTE: Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia

Classe ’92 di Brescia, laureato in Scienze Motorie presso l’Università di Bologna, specializzatosi in Scienze dello Sport presso l’Università di Urbino.

Appassionato di tutto il movimento cestistico italiano e internazionale professionistico e giovanile.

Collaboratore per BasketUniverso da Ottobre 2014