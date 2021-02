Verso Venezia-Cantù, Piero Bucchi: “La Reyer è una squadra profonda con giocatori esperti e che si conoscono da anni”

Piero Bucchi, coach dell’Acqua S.Bernardo Cantù, ha presentato la sfida di quest’oggi in casa della Reyer al Taliercio:

«Venezia è una squadra profonda, con giocatori esperti e che si conoscono da tanti anni, per cui affronteremo un gruppo molto unito e molto affiatato. Sarà una trasferta complicata, senz’altro. Tuttavia, a noi non resterà che partire dalla difesa, scendendo in campo più cattivi e più coesi. Dovremo darci una mano l’uno con l’altro, con spirito di sacrificio, che da questo momento in avanti deve essere per noi un punto fondamentale per cercare di raggiungere obiettivi importanti».