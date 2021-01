Verso Virtus Bologna-Brescia, Djordjevic: “La difesa la nostra priorità, l’approccio deve essere quello giusto”

Le parole di Coach Djordjevic alla vigilia della partita: “Proseguiamo su questa strada, cercando di migliorare gli automatismi e gli inserimenti. Una nota positiva è il ritorno di Tessitori che sta migliorando e che potrebbe giocare qualche minuto. Brescia si presenterà con alcune modifiche nel roster, ma questo non dove influire sulla nostra serietà e sul nostro senso di responsabilità nell’approcciare in maniera giusta la gara, cercando sempre di imporre il nostro modo di giocare a partire dalla fisicità. Dovremo prestare attenzione alle letture offensive nei loro cambi e ad eventuali trap difensivi, che potrebbero rivelarsi le chiavi di volta della sfida. Ripartiamo nuovamente dalla difesa, stando più concentrati sui compiti difensivi rispetto all’ultima uscita, consapevoli che ogni giocatore sta cercando la sua forma attraverso i miglioramenti offensivi. Tuttavia, in questo momento la nostra difesa deve essere la priorità.”

