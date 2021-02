La trade che porterà Derrick Rose a lasciare i Detroit Pistons per tornare ai New York Knicks è ormai realtà. Secondo l’insider Shams Charania di The Athletic ci sarebbe già l’accordo fra tutte le parti, perciò D-Rose riabbraccerà presto coach Tom Thibodeau e tornerà nella franchigia newyorkese dopo l’esperienza nella stagione 2016-17.

Ai Pistons andranno in campo Dennis Smith Jr e una o più scelte nei prossimi Draft.

Rose and the Pistons agreed a trade is best for both sides, sources say, clearing way for Detroit and New York to work toward agreement. Rose is on track to reunite with Knicks head coach Tom Thibodeau. https://t.co/zkUsC4ojKO

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 7, 2021