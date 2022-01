Vicina la firma di Justin Reyes per Varese. No a Sassari e Brindisi per Gentile

Ore molto importanti in casa Openjobmetis Varese per il mercato in entrata e in uscita. Secondo quanto riportato da La Prealpina, i biancorossi sono molto vicini ad un accordo con Justin Reyes. Si tratta di una guardia 27enne, doppio passaporto partoriscano e statunitense, dal fisico prestante ma caratteristico anche per le sue qualità al tiro (14 punti di media, col 56% dal campo e 34% da tre col Ciudad de Mexico Capitanes in G-League).

La firma di Reyes bloccherebbe l’arrivo di Carmichael, la cui trattativa si è bloccata per alcune impossibilità riguardanti il rispetto delle norme sanitarie legate agli atleti, come scrive il quotidiano. Per quanto riguarda sempre i giocatori in arrivo, un nome molto caldo è quello di Luca Vitali: il play italiano è fuori dalle rotazioni della Germani Brescia e pare che sia forte l’interesse di Varese.

Pedine nuove per coprire i buchi lasciati dalle partenze di Kell, Egbunu e Jones da inserire attorno al cardine dell’originale, e ora rimaneggiato, progetto varesino costruito attorno ad Alessandro Gentile. Anche il suo nome è al centro del mercato, ma la OJM l’ha blindato: pare infatti, come scrive La Prealpina, che Varese abbia respinto con decisione le richieste di Brindisi e Sassari per il giocatore italiano.