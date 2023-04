Victor Oladipo ha subito un altro grave infortunio al ginocchio

L’entusiasmo dei Miami Heat per la vittoria in Gara-3 e il momentaneo vantaggio di 2-1 nella serie contro Milwaukee è stato subito placato dal brutto infortunio subito da Victor Oladipo. Il giocatore, nel corso del quarto quarto, nel garbage time, si è infortunato al ginocchio sinistro. Durante un terzo tempo il ginocchio ha semplicemente ceduto, e Oladipo è stato portato fuori dal campo a braccio, mentre i compagni osservavano attoniti.

Poco fa è stato rivelato che Oladipo ha subito una lesione del tendine patellare del ginocchio e la sua stagione è finita in anticipo. È il terzo grave infortunio alle ginocchia per l’ex guardia di Magic, Thunder e Pacers. Ad inizio 2019, da Most Improved Player in carica, Oladipo si era rotto il tendine del quadricipite nel ginocchio destro: per questo aveva saltato poco più di un anno intero. Lo stesso tendine è poi tornato a dargli fastidio nel maggio 2021, costringendolo ad una nuova operazione dalla quale è poi tornato a marzo 2022. Ora l’ennesimo stop, dopo che questa stagione aveva disputato 42 partite su 82. Poche? Non per lui, visto che purtroppo dalla stagione 2018-19 ha giocato solo 138 gare su 380.