Victor Oladipo vuole rimanere a Houston, nonostante le voci commerciali che lo circondano

Victor Oladipo è ottimista sul suo futuro con gli Houston Rockets poiché si ritrova con la sua quarta squadra dopo essere stato incluso nella trade a quattro che ha portato James Harden ai Brooklyn Nets. Il due volte All-Star ha fatto il suo debutto con i Rockets questa notte:

“So che sono in arrivo giorni migliori per gli Houston Rockets e non vedo l’ora di far parte di quei giorni speciali”.

Victor Oladipo: “I know that better days are ahead for the Houston Rockets, and I’m looking forward to being a part of those special days.”