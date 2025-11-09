Victor Oladipo vuole un posto in NBA e ci si sta avvicinando

Victor Oladipo non gioca una partita ufficiale NBA dall’aprile 2023, quando con la maglia dei Miami Heat affrontò i Milwaukee Bucks nei Playoff. Da allora è stato poi ceduto prima agli Oklahoma City Thunder, poi agli Houston Rockets e infine ai Memphis Grizzlies, senza mai giocare una partita ufficiale con nessuna delle tre. Una settimana dopo essere arrivato a Memphis, nel febbraio 2024, Oladipo è stato tagliato e da allora è rimasto free agent fino alla scorsa estate, quando ha firmato per i Guangzhou Loong Lions.

Con il club cinese Oladipo ha messo in mostra il proprio buono stato di forma durante la preseason NBA, quando la squadra asiatica ha affrontato alcune franchigie in amichevole. Il due volte All-Star nelle interviste aveva dichiarato di meritare un posto in NBA e di volerci tornare, dopo che gli infortuni, molti dei quali gravi, lo hanno spinto fuori dalla Lega nonostante nel 2018 fosse stato inserito nel terzo miglior quintetto All-NBA della stagione.

Il primo passo di riavvicinamento alla NBA Victor Oladipo l’ha fatto nelle scorse ore, lasciando la Cina e firmando un accordo con i Wisconsin Herd, squadra di G League affiliata con i Bucks. Oggi la guardia, seconda chiamata assoluta al Draft 2013, ha 33 anni: nelle sue ultime 5 stagioni NBA ha giocato appena 138 partite.